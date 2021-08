Attualità

Novafeltria

| 08:41 - 26 Agosto 2021

Campanile di Santa Marina a Novafeltria.

Un intervento il cui importo economico è stato sostenuto grazie alla generosità di vari cittadini che hanno così partecipato alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico Romanico. Si è concluso il restauro del campanile di Santa Marina a Novafeltria. Un intervento grazie al contributo economico di Franco Alessandrini della ditta Aleco di Alessandrini Aurelio & C. che ha offerto e installato i ponteggi. nonché sull'aiuto del geometra Fabio Pazzini per la messa in sicurezza del cantiere. L'intervento ha condotto alla ripulitura della superficie, al consolidamento dell'arenaria e al ripristino delle cromie per fruire di una maggior leggibilità dell'orologio.