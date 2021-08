Cronaca

Cattolica

| 08:24 - 26 Agosto 2021

Il mezzo finito in acqua.

E' successo tutto nella mattinata di ieri quando un furgoncino utilizzato per la raccolta dei rifiuti, è finito lentamente in acqua ad affondare completamente nel porto di Cattolica. Il conducente l'aveva lasciato davanti al canale, forse per la fretta, si è dimenticato di tirare il freno a mano. Solo l'intervento dei sommozzatori e l'utilizzo di una gru hanno potuto recuperate il mezzo.