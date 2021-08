Covid: non si arrestano i contagi a Rimini, i nuovi positivi sono 78 e un morto

Attualità

Rimini

| 16:39 - 25 Agosto 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 25 agosto 2021.

Sono 412 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, trovati con quasi 27mila tamponi, nel giorno in cui si contano altri sette morti, mentre prosegue il lieve aumento dei ricoveri: un paziente in più in terapia intensiva, quattro negli altri reparti Covid.



I guariti sono 354 in più, i casi attivi 14.887 (+51), il 96,9% in isolamento a casa. L'età media dei positivi di oggi è 35 anni, 125 sono gli asintomatici e tra le province al primo posto c'è Rimini con 78 nuovi casi, quindi Modena e Ravenna (entrambe 44). I deceduti sono una donna di 91 anni della provincia di Piacenza, una donna di 90 anni della provincia di Modena, un uomo di 83 anni e una donna di 92 della provincia di Bologna, una donna di 81 anni della provincia di Ferrara, un uomo di 78 anni della provincia di Ravenna, un uomo di 82 anni della provincia di Rimini.



I ricoverati in terapia intensiva sono ora 55, 410 quelli negli altri reparti Covid. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 5.699.248 dosi di vaccino; 2.607.745 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.