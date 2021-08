Coronavirus Rimini e provincia, i dati comune per comune

Attualità

Rimini

| 16:28 - 25 Agosto 2021

Bollettino Covid Provincia di Rimini 16-22 agosto.

In Provincia di Rimini diminuiscono i casi di contagio da nuovo coronavirus nella settimana dal 16 al 22 agosto. Sono stati infatti 527: -114 rispetto alla settimana 9-15 agosto.



A Rimini i nuovi casi sono stati 230 (-81 rispetto a una settimana fa), 92 a Riccione, 33 a Misano Adriatico, 26 a Cattolica, 22 a Bellaria Igea Marina e Santarcangelo. Sono gli incrementi maggiori registrati nel territorio provinciale.



Seguono: Morciano di Romagna (17), Coriano (16), San Clemente (16), Verucchio (10), San Giovanni in Marignano (10), Montescudo Monte Colombo (10).



Contagi a una cifra per Montefiore Conca (9), Poggio Torriana (7), Saludecio (3), Gemmano (2), Novafeltria (1), Montegridolfo (1).



I comuni Covid Free, con zero nuovi casi e zero casi attivi, sono Casteldelci, Pennabilli, Sant'Agata Feltria e Mondaino.





CASI ATTIVI 1201



Bellaria Igea Marina 44 (-6)

Cattolica 52 (-3)

Coriano 42 (-10)

Gemmano 2 (+2)

Maiolo 4 (-1)

Misano Adriatico 64 (-1)

Montefiore Conca 15 (+8)

Montegridolfo 2(+1)

Montescudo Monte Colombo 23 (+5)

Morciano 29 (+13)

Novafeltria 2 (-3)

Poggio Torriana 10

Riccione 200 (-17)

Rimini 563 (-87)

San Clemente 29 (-2)

San Giovanni in Marignano 28 (-6)

San Leo 8 (+3)

Santarcangelo 39 (+7)

Talamello 2 (+1)

Verucchio 34 (+4)

Saludecio 9 (-1)