Incontro Giorgetti con delegazione Confindustria, obiettivo nuove aziende con Pnrr

| 15:52 - 25 Agosto 2021

L'incontro svoltosi al Maggioli Group.

“L’obiettivo è la nascita di nuove imprese sfruttando tutte le opportunità generate dal Pnrr”.

L’input l’ha dato il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti questa mattina (25 agosto) durante un incontro svoltosi al Maggioli Group con una delegazione riminese di Confindustria a cui ha partecipato anche il candidato sindaco a Rimini Enzo Ceccarelli.

Sviluppo e innovazione - questo in estrema sintesi quanto emerso dal confronto - sono le parole d’ordine del prossimo futuro e le amministrazioni locali possono fare la loro parte per facilitare l’insediamento e la crescita delle imprese, ampliando l’attrattività del territorio riminese e di tutta la Romagna.



“Mi muovo già su questa linea di pensiero. - ha precisato Ceccarelli - Anche l’amministrazione locale deve mostrare vicinanza e dare risposte veloci e concrete alle esigenze delle imprese già insediate e a quelle che stanno per nascere. Questo anche per evitare il fenomeno delle delocalizzazioni che impoverisce il territorio, penalizzando contestualmente il mondo del lavoro. Non a caso nella Giunta che ho in programma è previsto un assessorato con una delega specifica alle imprese. Considero comunque importante che Rimini faccia squadra più in generale anche con le altre realtà romagnole, per esempio sui servizi e sulle infrastrutture. Credo ci siano grandi potenzialità ancora inespresse”.