Calcio, Next Gen Misano: ecco in che cosa consiste. Javier Zanetti il padrino

Sport

Misano Adriatico

| 15:45 - 25 Agosto 2021

Javier Zanetti al centro.

Nella bellissima cornice della MWC Square si è svolta la presentazione ufficiale di 'Next Gen Misano', il nuovo progetto sportivo e sociale di S.S. Misano in collaborazione con IdeaSport presentata da Walt Disney World; sulla base delle esperienze maturate in questi anni, è nata la volontà di creare un nuovo capitolo del calcio misanese che si pone l'obiettivo di crescere e educare, attraverso il calcio, sempre più bambini e ragazzi.

Ospite d'onore Javier Zanetti in qualità di Ambassador globale IdeaSport che ha confermato il proprio impegno in prima persona nello sviluppo del progetto; "Sono entusiasta - ha dichiarato Javier Zanetti - di far parte della famiglia IdeaSport e di rappresentarli in tutto il mondo; sostenere lo sviluppo e i valori del calcio giovanile è una cosa che da sempre faccio con passione e, visto l'entusiasmo e l'interesse che si sta creando nella città di Misano, sono certo che la collaborazione fra S.S. Misano e IdeaSport sarà un successo."

Presenti anche il Sindaco Fabrizio Piccioni e l'Assessore allo Sport Filippo Valentini che hanno confermato la disponibilità dell'Amministrazione comunale a sostenere il progetto visto i forti valori sociali senza dimenticare l'aspetto turistico e il ritorno di immagine a livello internazionale.

S.S. Misano e IdeaSport individuano nei seguenti punti le basi su cui fondare l'attività per il prossimo futuro:

- Una struttura societaria chiara e efficace, stabile nel tempo, che condivide gli obiettivi e la filosofia;

- strutture sportive funzionali e all'avanguardia grazie all'ammodernamento delle esistenti e alla progettazione di nuove;

- staff tecnico professionale mettendo a disposizione dei giovani calciatori delle persone qualificate, competenti, in grado di seguire la crescita tecnica, educativa e sociale;

- filosofia tecnica e educativa omogenea proponendo un calcio positivo e propositivo;

- apertura e integrazione a diversi modelli ed esperienze internazionali coinvolgendo oltre allo staff locale tecnici e istruttori provenienti da diversi paesi.

- concetto di squadra in ogni situazione, senza compagni non ci si può allenare, giocare, migliorare e divertirsi rispettando le regole e condividendo gli spazi;

- l'insegnamento della tecnica di base fornendo ai giovani calciatori di tutte le età gli strumenti necessari per comprendere e adottare le migliori soluzioni di gioco.

- giocare bene a calcio, la cultura del risultato a ogni costo non ci appartiene ma solo come conseguenza del lavoro fatto in allenamento;

- educazione alla competizione rispettando il valore degli avversari e di tutte le componenti del gioco;

- buone abitudini in quanto lo sport deve essere educazione ad uno stile di vita sano;

- attività integrative per i giovani calciatori tesserati aumentando le ore di attività con proposte di allenamento facoltative con riferimento all'aspetto tecnico, all'aspetto atletico/coordinativo e all'aspetto salute e benessere;

- attività integrative per l'estate con l'organizzazione di camp sportivi a Misano, vacanze sportive in montagna, esperienze internazionali presso il Walt Disney World Resort in Florida;

- attività integrative per i famigliari dei tesserati mettendo a disposizione un team di istruttori e preparatori per una salutare e divertente attività fisica e motoria;

- se il settore giovanile è la base su cui costruire il futuro, la prima squadra è il punto di arrivo per i ragazzi del vivaio o ancora meglio è il punto di ripartenza verso nuovi traguardi personali e di squadra;

- Misano Women è un progetto educativo di attività motoria dedicato esclusivamente alle bambine di età compresa fra 6/12 anni per permettere loro di avvicinarsi al gioco del calcio;

- Misano Ambassador prevede di coinvolgere ex calciatori e tecnici che accettano di sposare la filosofia societaria e di impegnarsi a seconda della propria disponibilità di tempo a promuovere le attività, i servizi e gli eventi della società;

- Misano Fan Club sarà il gruppo organizzato per tutti coloro che hanno a cuore le sorti della società con l'obiettivo di creare sistema con i partner commerciali con promozioni o iniziative loro dedicate;

- Misano Sport per Tutti vuole essere un modello di intervento sportivo sociale che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti.