Attualità

Rimini

| 15:38 - 25 Agosto 2021

L'Ufficio relazioni col pubblico del Comune di Rimini, piazza Cavour, è temporaneamente chiuso, da oggi pomeriggio (25 agosto), a seguito del tracciamento di un dipendente risultato positivo al Coronavirus. Già nelle prossime ore, informa l'amministrazione, sono in programma le operazioni di pulizia e sanificazione degli uffici, come previsto dalle procedure, in attesa di avere ulteriori indicazioni dalle autorità sanitarie sulla riapertura degli sportelli.