Volley B, è Alessandro Morelli il libero della RomagnaBanca

| 15:33 - 25 Agosto 2021

Il libero di RomagnaBanca Alessandro Morelli.

E’ Alessandro Morelli uno dei liberi della serie B RomagnaBanca. Alessandro, nato a Rimini nel febbraio 1985, è cresciuto pallavolisticamente, nelle giovanili della Sangren Volley di Morciano di Romagna. All’età di 16 anni ha esordito in serie C dove ha conquistato prima la promozione in B2 e poi in B1 Nel 2007 è transitato nel Viserba dove ha disputato i campionati di serie B2 e D, mentre nel 2008, conquista la promozione in serie C con il Riccione Volley. Qualche anno più tardi diventa un giocatore della Gulf Femm di San Marino con la quale disputa e perde la finale per la promozione in B2. Anno funesto invece, il 2012 poiché un brutto infortunio lo ferma per tutta la stagione e non gli permetterà di giocare la B2 con il Beach & Park. Nel corso del 2014 il lavoro porta Morelli a Bologna, sarà il Budrio ad accettarlo nel roaster della serie D e con il quale otterà la promozione in serie C.

Nel 2017 passa nelle fila dello Zinella dove vince il campionato di serie C, poi aderisce al progetto Brogioni e inizia a giocare in serie B per la Geetit Bologna.

"Alessandro è un ragazzo che ha esperienza per la categoria - afferma il coach Claudio Botteghi, che aggiunge - sa come si sta in palestra e ci darà una grossa mano visto che sarà uno dei pochi ultratrentenni in rosa. L’ho incontrato diverse volte da avversario e una sua dote è l’attaccamento alla partita che dimostra sempre".