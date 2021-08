Clandestini, nomadi e pregiudicati: i controlli nei parchi di Rimini. Nove persone denunciate

Cronaca

Rimini

| 13:18 - 25 Agosto 2021

Controlli rafforzati dei Carabinieri a Miramare.

I carabinieri di Rimini hanno messo a setaccio nelle ultime ore il Parco Pertini, il Parco Regina, il Parco di Bellariva, le spiagge libere adiacenti a Piazzale Boscovich e Bagno 107. Il primo da alcune settimane è diventato punto di ritrovo per nomadi Sinti dove parcheggiavano anche i loro camper e carovane.



Complessivamente sono state controllate oltre 50 persone, di cui 31 stranieri. Sei di loro sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica per inosservanza sulla legge dell’immigrazione. Si tratta di due stranieri, risultati clandestini, che non hanno mai regolarizzato la propria posizione; altri quattro non hanno mai lasciato il paese nonostante fossero gravati dal decreto di espulzione dal territorio nazionale.



Durante il servizio sono state inoltre denunciate due ragazze sinti, una di 20 ed una di 21 anni, per il reato di tentato furto aggravato: le giovani sono state sorprese dal proprietario di una abitazione mentre, approfittando di una finestra aperta a piano terra, si erano introdotte nell’appartamento per rubare. Un altro sinti di 58 anni, controllato in uno dei parchi, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere: è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga 16 centimetri.