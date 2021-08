Festival mulini storici dell'Emilia Romagna approda a San Marino 

Eventi

| 13:03 - 25 Agosto 2021

Mulini storici.

Approda per la prima volta nella Repubblica di San Marino 'Macinare Cultura-Festival dei Mulini storici dell'Emilia-Romagna', iniziativa organizzata da Ater Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e Aiams-Associazione Italiana Amici Mulini Storici. Protagonista ai Mulini di Canepa, sabato 28 agosto alle 17:30, sarà l'attore, regista e drammaturgo Silvio Castiglioni ne 'L'uomo è un animale feroce', tratto da alcuni monologhi di Nino Pedretti, poeta in dialetto santarcangiolese e autore degli autoritratti in lingua italiana presentati in questo spettacolo, originariamente composti per radio Rai e mai andati in onda. Una manciata di confessioni dal tono amaro e divertito, malinconico e crudele, che esplorano le stramberie e le ossessioni dell'italiano medio. Un uomo prende la parola a un congresso di studiosi per esporre il suo punto di vista. Raggiunto il palco per un breve intervento, l'uomo s'impossessa del microfono e della scena, e si abbandona ad alcuni soliloqui cui affida la sostanza della sua vita in una forma trasfigurata, con trascinanti effetti comici. L'antico progetto della trasmissione radio diventa così teatro, dove le intonazioni dei molti personaggi appaiono come travestimenti dell'autore, stati d'animo diversi di una stessa persona. In altre parole: la nostra comune biografia. Il progetto è finalizzato a valorizzare le identità culturali dei Mulini storici presenti sul territorio emiliano romagnolo, luoghi simbolo di un turismo lento e sostenibile. L'edizione di quest'anno ha come sottotitolo 'La tradizione in movimento', per sottolineare la necessità di recuperare la ricca tradizione dello spettacolo popolare che appartiene al nostro Paese, in una chiave innovativa.