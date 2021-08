Comunali Rimini: bagno di folla per Conte tra selfie e applausi 

Attualità

Rimini

| 12:50 - 25 Agosto 2021

Primo incontro a Rimini del presidente Giuseppe Conte.

Vissuto, ieri, il faccia a faccia con gli altri leader della politica nazionale al Meeting di Cl, per il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il secondo giorno a Rimini, è stato quello del 'bagno di folla'. Sono stati diversi i riminesi e i turisti che lo hanno attorniato per le vie del centro cittadino nel corso di una 'passeggiata elettorale' a sostegno della candidata sindaco, Gloria Lisi, già vice-sindaca nella Giunta uscente guidata da Andrea Gnassi e in corsa con il sostegno dei pentastellati. Attraversando le bancarelle del mercato - che si dipana lungo le vie e le piazze principali del centro storico - sono state tante le persone che hanno fermato l'ex presidente del Consiglio, per scattare una foto, un selfie e tante quelle che lo hanno bloccato per chiedergli conto del reddito di cittadinanza o come una turista francese, in impeccabile italiano, proprio davanti al Tempio Malatestiano, il duomo della città, "della sua posizione sui vaccini e sull'obbligo vaccinale". A piedi, prima di raggiungere la Vecchia Pescheria dove ieri il segretario del Pd., Enrico Letta, aveva espresso il suo sostegno al candidato sindaco democratico, Jamil Sadegholvaad, Conte, accompagnato dai parlamentari riminesi del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti e Giulia Sarti e dalla candidata sindaca, Gloria Lisi, ha ricevuto diversi applausi e molti incoraggiamenti. Pure quelli di un 'ttempato signore, dall'aria del più classico 'vitellone' romagnolo che, sorridendo, non ha esitato a stringergli la mano scandendo bene: "presidente passeggiando qui ha fatto impazzire le donne riminesi, la prossima volta porti anche la sua compagna così impazziscono anche gli uomini...".