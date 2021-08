Rimini verso il voto, Giuseppe Conte: "Insieme a Gloria Lisi in area di centrosinistra"

Attualità

| 12:15 - 25 Agosto 2021

A Rimini, alle prossime comunali in programma a ottobre, "appoggiamo la candidata sindaca Gloria Lisi", già vicesindaca nella uscente Giunta guidata da Andrea Gnassi, proponendo "un progetto politico che sia a misura dei cittadini. Occorre una sensibilità femminile: abbiamo una candidata donna, una capolista donna e molte donne in lista.

Questa città deve ora curare meglio alcuni dettagli, la sicurezza delle zone più decentrate. Si è lavorato tanto per il salotto buono della città adesso bisogna lavorare anche per le aree più decentrate". Lo ha detto, intervenendo a un evento elettorale nella città romagnola, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.



Quello stretto tra pentastellati e Lisi, ha argomentato, "è un progetto che si colloca nell'area del centrosinistra. Non siamo riusciti a concludere un dialogo con l'Amministrazione uscente ma il nostro è un progetto concorrente che si colloca sempre nell'area del centrosinistra".

Quanto alla figura di Lisi, ha proseguito Conte, "Gloria ha alle spalle una lunga esperienza di governo cittadino, ha avuto delle deleghe importanti, mi ha colpito che conosca molto bene i bisogni della città. E questo direi che è il punto di forza che ci ha convinto sulla validità del suo progetto e sull'importanza di lavorare insieme e di investire insieme per il futuro della città".

Riguardo alle perplessità sul sostegno a Lisi, espresse, nelle scorse ore, dalla consigliera regionale pentastellata, Silvia Piccinini, Conte si è limitato a sostenere che "il Movimento 5 stelle non è un monolite: in una forza politica ci sono varie sensibilità. L'importante è la direzione che noi prendiamo, la direzione politica, l'indirizzo politico: poi - ha concluso - se qualcuno esprime una valutazione personale, per carità, ha espresso una valutazione personale".