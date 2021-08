Torna a Santarcangelo lo storico appuntamento con la ‘Ligaza’

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:05 - 25 Agosto 2021

La 'Ligaza' a Santarcangelo.

Venerdì 3 settembre, dalle ore 19.30, torna a Santarcangelo un appuntamento storico “La Ligaza”. Si svolgerà nelle vie del borgo santarcangiolese e sarà animata con una “dinamica” e vivace filodiffusione.

Cittadini ed amici si ritrovano a cenare nel segno della tradizione, portandosi da casa prelibatezze nostrane e piatti sempre appetitosi.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Santarcangelo, dal 2010 conclude gli eventi estivi di Estate Viva ed è promossa quest'anno da Pro Loco Santarcangelo, in collaborazione con Noi della Rocca, autrice dell' iniziativa sin dai primi anni 80, e con l'Ass. Città Viva, promotrice degli appuntamenti estivi legati al commercio.

La Ligaza richiede a coloro che volessero partecipare il Green Pass o che siano eventualmente in possesso di un esito di tampone negativo a 48 ore dall'evento, mentre l’estrazione della lotteria dell'estate, sempre promossa dall' Ass.Pro Loco e nata con la possibilità di recuperare fondi a sostegno di piccoli restauri in città, come interventi di ristrutturazione di Cellette locali, viene posticipata alla Fiera di San Michele.

Per partecipare alla Ligaza è necessario prenotare contattando l’Ufficio IAT Pro Loco allo 0541624270