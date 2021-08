La giunta di Coriano delibera ancora oltre un milione di euro per lavori

Attualità

Coriano

| 11:48 - 25 Agosto 2021

La sindaca Spinelli e l'assessore Bianchi.

Venerdì 20 agosto la Giunta comunale ha approvato la delibera che definisce gli interventi del secondo stralcio relativo alle opere di riqualificazione della viabilità comunale.

Per un investimento totale di 817'842,69 euro verranno realizzati interventi su ulteriori 24 vie:

Via Vecciano

Via Il Pedrone

Via Ca' Turchi

Via Costa Grande

Via Scaricalasino

Via Della Grotta

Via Ca' Ciavatti

Via Di Vittorio

Via Che Guevara

Via De Gasperi

Via Il Colle

Via Della Badia

Via Mulazzano

Via Palombara

Via del Fagiano

Via Dell'Olmo

Via Il Montone

Via del Garofano

Via Colombarina

Via Bachelet

Via Camelucchio

Via Ca' Vannucci

Via del Sole

Via Boccaccio

Inoltre verrà consolidata e ripristinato il manto stradale di Via Bastioni a Mulazzano.

Questi lavori seguiranno quelli già in opera per 565'000 euro che sono iniziati con l'intervento su via Armellini e via Ca' Cianci e che dalla prossima settimana riprenderanno, dopo la chiusura estiva, da Sant'andrea in Besanigo con le vie Della Repubblica e via Caduti di Nassiryia per poi proseguire con Via Europa, da P.zza Mula d'oro a via Levata, Via Agello, da P.zza Mula d'oro a via Ripabianca, Via Ausella, Via Marago, Via Moreta da via Fienili a Ospedaletto, Via Bruscheto, con l'allargamento della stessa, Via Ca' Re, Via Ca' Fabbro e Via Campo.

A questi si devono sommare i lavori che per ulteriori 250'701,87 euro serviranno alla sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piazze di tutto il territorio ed in particolare:

P.zza Chiesa a Mulazzano

Marciapiede di via Pertini a Ospedaletto

P.zza Falcone a S.Andrea in Besanigo

Parcheggio Parco dei Cerchi a Coriano

Marciapiede Circonvallazione a Coriano

Stradone pedonale dei giardini della Chiesa a Coriano

Piazza Muccioli a Ospedaletto

Marciapiede di via della Cantina a Pian della Pieve

Strada laterale SS72



"Sono molto soddisfatto di questo ulteriore obiettivo raggiunto – afferma Roberto Bianchi, assessore ai lavori Pubblici - oltre un milione e mezzo di euro di interventi che ci permettono di mantenere fede a quanto avevamo programmato per questi 5 anni di mandato. Un grazie particolare va agli uffici che, anche nei momenti più difficili di questi ultimi anni, non hanno mai perso di vista i passaggi che andavano fatti per giungere a questo importante risultato."



"Detto fatto avevamo programmato cosa, come e quando – afferma la sindaca Domenica Spinelli - e tutto sta tornando al suo posto come un bellissimo mosaico. Sappiamo cosa si aspettavano da noi i corianesi e con oculata e costante applicazione, senza mai cedere a illusori traguardi, visto il disastro sia finanziario che di stato della viabilità comunale che avevamo ereditato, senza fretta ma con precisa programmazione ora tutti possono apprezzare una "nuova" Coriano".