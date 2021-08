Shopping tra mille occasioni: torna il Bellaria Street Market

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:31 - 25 Agosto 2021

Bellaria Street Market.

Torna il Bellaria Street Market dal 27 al 29 agosto dalle ore 9 alle ore 24 all'interno della splendida cornice del Centro Commerciale Naturale Isola dei Platani. 3 giorni irripetibili e appetibili per gli acquisti esclusivi della merce esposta davanti alle attività che partecipano. I commercianti scendono in campo e propongono sconti fino al -70%. Un'occasione per una passeggiata nel verde approfittando dello shopping tra mille occasioni offerte nei vari negozi aderenti: Arlecchino, Arte del bikini, Bloom, Centroscarpa Giorgio, Cloh Boutique, Fashion India, JDT21, La Dolce Vita Boutique, Libreria Pensieri Belli, Linda Boutique, Qualità Convenienza Assortimento Stile e Moda, Target.

Tutte le info nel sito

http://www.isoladeiplatani.it/