Campionati italiani assoluti: al Sun Padel Riccione gli ex campioni del mondo nel beach tennis

Sport

Riccione

| 09:02 - 25 Agosto 2021

Sun Padel Riccione.

Con gli incontri del tabellone di qualificazione maschile hanno preso il via i Campionati Italiani Assoluti outdoor di padel, che per il quinto anno consecutivo si svolgono in riva all’Adriatico, sui tre campi del Sun Padel Riccione, collocato proprio sul lungomare della cittadina romagnola.

Un’edizione da record visto che sono ben 131 le coppie iscritte in totale, 93 maschili e 38 femminili, un numero ben superiore ai cento binomi in gara dodici mesi fa, quando era in programma anche il doppio misto, a certificare la crescita esponenziale in termini di praticanti, ma anche passione ed entusiasmo che accompagna questa disciplina sportiva nel nostro Paese ma non solo (è di pochi giorni fa la notizia che in Francia, durante il torneo FIP Rise a Ville de Canet, oltre mille persone hanno assistito alle sfide fra le pareti, qualcosa che non si era mai visto Oltralpe).

Anche la rassegna tricolore è liberamente fruibile dal pubblico, ma con le dovute precauzioni, come hanno ricordato gli organizzatori durante la conferenza stampa di presentazione lunedì: dunque l'accesso al pubblico è consentito esclusivamente a chi è in possesso del Green Pass, fino ad un massimo di 200 persone nell’area dell’impianto, dove sono state allestite due tribune ai lati del campo centrale, messe a disposizione dal Comune.

Le sfide nelle “gabbie” si susseguono praticamente senza soluzione di continuità. Dopo che nella giornata di apertura – lunedì – sono stati disputati trentaduesimi e sedicesimi, il tabellone di qualificazione maschile manda in scena martedì ottavi e in serata i quarti, che designeranno i quattro binomi promossi al “Cuadro Final”, al via poi mercoledì, quando scatterà anche il tabellone principale femminile.

Secondo la tabella di marcia delineata dal giudice arbitro Walter Naldoni, assistito da Valerio Bertuccioli ed Elia Ubaldini, giovedì sono previsti i sedicesimi, poi da venerdì 27 a domenica 29 le fasi finali di entrambe le competizioni, che saranno seguite in diretta sulla piattaforma digitale SuperTennix (il live score di tutti i match è attivo sul sito federtennis.it fin dalla prima giornata).

Tra le coppie in corsa per staccare il biglietto per il main draw anche quella composta dai romagnoli Luca Meliconi (classifica 3.4) e Mikael Alessi (4.2), nel recente passato grandi protagonisti a livello internazionale nella disciplina del beach tennis (con titoli iridati in bacheca e anche il primo posto nel ranking mondiale ITF per il primo), che stanno dimostrando di cavarsela bene anche tra le pareti.

Nei 32esimi maschili mercoledì occhi puntati poi su alcuni giocatori locali, a cominciare dal duo del Padel Club Riccione composto da Matteo Bartolini e Pietro Conti, come pure sul loro giovane compagno di squadra Edoardo Berardi, al fianco di Sergio Badini. In chiusura di cartellone poi, in serata, l’atteso debutto di Massimo Tonti e Carlo Conti, portacolori del Sun Padel Misano, che appena qualche giorno fa hanno conquistato l’Open sui campi di casa superando in finale i più quotati Nicolò Cotto e Mauricio Lopez Algarra.



RISULTATI

Tabellone qualificazione maschile, ottavi: Nicholas Mancin-Ludovico Stradi b. Enrico Pastorello-Lorenzo Martinelli, Simone Padovani-Alessandro Ciaccia b. Alberto Stefanini-Matteo Stefanini 76 63, Marco Montanini-Nicola Ferrari b. Roberto Sobrero-Maurizio Casonato 60 60, Luca Meliconi-Mikael Alessi b. Cristiano Coduri-Claudio Bettocchi 61 61, Gian Paolo Martire-Filippo Mabella b. Samuele Mariani-Matteo Colombo 63 62, Leonardo Bulgarini-Marco Fogliata b. Fabrizio Flamigni-Alessandro Zecchini 62 63.





Sedicesimi: Nicholas Mancin-Ludovico Stradi b. David Caminati-Christian Torelli 36 64 63, Enrico Pastorello-Lorenzo Martinelli b. Alessandro Degli Esposti-Federico Mascherini 62 62, Simone Padovani-Alessandro Ciaccia b. Massimo Nardulli-Gianni Crini 61 62, Alberto Stefanini-Matteo Stefanini b. David Ferrari-Tommaso Vannucci 61 60, Francesco Ferro-Valerio Schirone b. Alessandro Motta-Oliviero Ventrice 60 61, Emiliano Prosperi-Alessandro Marchegiani b. Paolo Rossi-Mattia Rossi 64 62, Emanuele Mecarelli-Silvano Landi b. Umberto Zuccatelli-Matteo Catalano 26 76 64, Giacomo Polidori-Filippo Corradini b. Federico Ameli-Federico Musatti p.r.,

Roberto Sobrero-Maurizio Casonato b. Daniel Nicodemi-Nicolò Salveta 62 62, Marco Montanini-Nicola Ferrari b. Lorenzo Poli-Lorenzo Fava 61 64, Luca Meliconi-Mikael Alessi b. Federico Riguzzi-Matteo Corinaldesi 60 60, Cristiano Coduri-Claudio Bettocchi b. Pasquale Casoria-Marco Santopoli 63 46 62, Gian Paolo Martire-Filippo Mabella b. Andrea Marinetti-Emiliano Marinetti 63 46 63, Samuele Mariani-Matteo Colombo b. Federico Passerini-Luca Consolini 60 63, Leonardo Bulgarini-Marco Fogliata b. Emanuele Bonanomi-Michele Bonanomi 61 62, Fabrizio Flamigni-Alessandro Zecchini b. Jody Arveda-Marcello Moretti 63 76.