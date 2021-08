Pandemia e restrizioni: chiusure fisiche e crescita dei siti di casino online

Attualità

Nazionale

| 07:46 - 25 Agosto 2021

Con la pandemia i siti di scommesse on line sono sempre più floridi.

L’anno 2020, duramente colpito dal coronavirus, è stato particolare e difficile per le finanze pubbliche. Il Patto di stabilità e di Crescita con i suoi vincoli è stato sospeso per contrastare la crisi. Il nostro paese ha aumentato il deficit pubblico con un disavanzo che ha toccato il 9,5% del PIL.



Con un’incidenza del debito salita in maniera vertiginosa le previsioni Istat per l’anno 2021 parlano di una ripresa dei consumi e degli investimenti con una ripresa della attività. Il PIL dovrebbe crescere fino al 4,8% e proseguire, sullo stesso ritmo, anche nel 2022.



Questo è quanto preannuncia il Rapporto annuale Istat proprio per l’anno in corso. Nel 2020 tutto il mondo ha vissuto una recessione dovuta alla pandemia che ha portato all’attuazione di misure limitative delle attività formative produttive e della socialità.



In tema di socialità ci tocca parlare di un settore in forte calo: il ramo sale gioco, bingo e scommesse fisiche è colato a picco.



Grande energia positiva, invece, per il settore gioco online che ha un trend in crescita per i prossimi anni. Il settore casinò (abbiamo qui la lista dei migliori casinò on line in Italia) ha vissuto le restrizioni al contrario. Mentre le sale fisiche chiudevano i casinò on line crescevano del 46,4% rispetto al 2019 con un introito di circa 1,2 miliardi di euro raccolti dai casinò digitali in Italia.



L’industria dei siti di scommesse online



Con l’allentarsi della morsa del virus (in Calabria la zona gialla si allontana grazie ai pochi ricoveri) si cerca di recuperare un po’ di serenità nel settore del gioco legale che ha lasciato in difficoltà, con le chiusure dell’anno scorso, circa 42 mila dipendenti.



Ovviamente le sale gioco e scommesse, grazie alla zona bianca in tutta Italia, hanno riaperto. Questo ha fatto sì che molti dipendenti in cassa integrazione riprendessero il proprio posto.



Il vero problema resta la mancanza di introiti. Con il 41% di incassi in meno il settore fisico arranca mentre l’industria dei siti di scommesse online corre veloce. Un evento come Euro 2020 e l’inizio dei campionati di calcio in Europa (di nuovo con il pubblico allo stadio) ha portato gli utenti abituali a scommettere in maniera decisa. Ma, con l’utilizzo sempre più potente del digitale, pochi giocatori sono tornati a scommettere nelle sale. Molti, infatti, continuano a usare pc, tablet e smartphone per i loro pronostici aumentando, a dismisura, la nascita di siti online. I siti, comunque, sono sottoposti a regole ferree grazie all’ADM (l’Agenzia Dogane e Monopoli) che, nel nostro paese, è severissima con i controlli.



La ripresa economica nel 2021



I paesi e i settori produttivi, grazie al distanziamento e alle campagne vaccinali, hanno iniziato, quest’anno, la loro ripresa economica.



Le piccole imprese e le produzioni specializzate sono state quelle più colpite durante la pandemia. Infatti, se nella primavera del 2020 il Paese è stato coinvolto in maniera generale nelle restrizioni nell’autunno dello stesso anno le misure restrittive sono cambiate di regione in regione.



I provvedimenti differenziati, per chiusure di attività e regolamentazione di movimenti interni alla regione, sono serviti a diversificare anche la politica rispetto alle fabbriche e alle attività commerciali.



Se pensiamo alle attività come la ristorazione, le attività ricreative, il commercio, le strutture per il turismo, l’intrattenimento, abbiamo una visione catastrofica dell’ultimo anno.



Ragionando, invece, sul settore alimentare (grande e piccola distribuzione) o quello farmaceutico, così come la consegna a domicilio possiamo parlare di un aumento esponenziale del fatturato.



Il gioco on line è solo l’ultimo degli elementi presi in considerazione in un settore ricreativo come quello delle scommesse che ha abbandonato, per tutto il 2020, l’Erario di Stato con un crollo incredibile dal punto di vista fisico. Settore che, abbiamo visto, ha subito recuperato terreno, anche rispetto all’Erario, con il web che è diventato casa sicura del giocatore abituale.



Lo stesso possiamo dire del settore del domicilio per spesa o cibo che ha visto fiorire app in tutta Italia nel brevissimo periodo.



I rider, così come le grandi distribuzioni di prodotti a domicilio, hanno vissuto il loro periodo più florido, con la gente costretta a casa che ha usato qualsiasi modo possibile per diversificare e migliorare la propria vita tra quattro mura.



Il web è il presente e sarà il futuro delle nostre vite, meglio abituarsi il prima possibile ai cambiamenti e al progresso.