Calcio D, l'attaccante Giacomo Cecconi trova squadra: Lornano Badesse

Rimini

| 22:27 - 24 Agosto 2021

L'attaccante Giacomo Cecconi.

Pareva derstinato al Forlì, invece l'attaccante riminese Giacomo Cecconi (95) ha firmato per il club toscano di serie D Lornano Badesse. Cecconi L’attaccante è reduce da una stagione vissuta tra serie D e C con le maglie di Pianese e Bisceglie. Tra i Professionisti, ha giocato anche con Pro Vercelli, Picerno, Rimini e Arzachena. In campo può giocare sia da seconda punta che da riferimento più avanzato e rappresenta l’elemento per completare lo scacchiere di mister Gennaioli. Con l’arrivo di Cecconi, il club biancazzurro non solo colma un vuoto nel reparto offensivo, ma porta allo stadio Berni anche un elemento a lungo inseguito dal Direttore generale, Simone Guerri. “Avrei voluto portarlo qui già l’anno scorso - ha affermato il dirigente -. Sono convinto che per caratteristiche possa aiutare la squadra a fare un salto di qualità”. Guerri ha poi parlato del mercato in uscita, che vede Ghinassi corteggiato dal Livorno: “Ho letto di un accordo già concluso, ma al momento Tommaso è un nostro giocatore. Sia chiaro, noi non tratteniamo nessuno controvoglia, quindi vederemo come si evolverà la situazione”.