Calcio Promozione, Gambettola: l'ex Cesena Nicola Capellini alla corte del dg Giorgio Screpis

Sport

Gambettola

| 20:01 - 24 Agosto 2021

Da sinistra il dg Giorgio Screpis con Nicola Capellini e il presidente Lillo.

Colpo grosso del Gambettola, squadra di Promozione. Nelle ultime ore ha tesserato Nicola Capellini, classe 1991, nelle ultime tre stagioni al Cesena (una in D con vittoria del campionato), una buona carriera a cavallo tra serie C e serie D (ha giocato anche con San Marino, Forlì e Santarcangelo). Un ingaggio reso possibile dal legame di amicizia tra l’ex capitano bianconero e il dg Giorgio Screpis. Quella di Capellini, che ha rifiutato alcune proposte di club di serie C, è una scelta di vita. Ora lavora in palestra a Gambettola e sua intenzione è giocare ancora ma non su palcoscenici professionistici in quanto viole dedicarsi all’attività di preparatore atletico. Screpis ha ingaggiato altri giocatori di un certo spessore: oltre a Bernacci e Ambrogetti (ex Ravenna) è arrivato il difensore centrale classe 87 Guerra (ex Forlì e Cervia). Tra gli under da segnalare il difensore classe 2002 della Savignanese Marconi. Il 5 settembre in Coppa Italia sfida al campo Cocif contro il Reno. Il 12 scatta il campionato in cui la squadra di miter Freschi vuole recitare un ruolo da protagonista.