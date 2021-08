Porta la droga in carcere al fratello, arrestato 35enne di Villa Verucchio

Cronaca

Rimini

| 17:16 - 24 Agosto 2021

In visita al fratello maggiore, recluso in carcere, gli ha passato un involucro con 12 grammi di hashish. Un 35enne di VIlla Verucchio è stato così arrestato dalla polizia penitenziaria, sabato scorso, per l'ipotesi di reato di introduzione di sostanze stupefacenti all'interno del carcere. Il giovane stava parlando con il fratello, 40 anni, nella sala colloqui; durante il saluto, si sono dati il pugno reciprocamente. In quel momento il piu' giovane ha passato la droga al fratello maggiore. Ma il saluto ha insospettito gli agenti che hanno proceduto alla perquisizione del 40enne, rinvenendo il pacchetto con la marijuana.