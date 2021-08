Basket B, RBR al quadrangolare di Lignano Sabbiadoro il 3 e 4 settembre

Sport

Rimini

| 17:09 - 24 Agosto 2021

RivieraBanca Basket Rimini in campo al primo memorial 'Mario Bortoluzzi', in programma venerdì 3 e sabato 4 settembre presso il Palasport di Lignano Sabbiadoro, un torneo quadrangolare di preseason a cui parteciperanno anche: Real Sebastiani Rieti, Rucker San Vendemiano e UEB Cividale. L'evento sarà, per tutta la sua durata, a porte chiuse. I biancorossi di coach Mattia Ferrari partiranno da Rimini il giorno 1 settembre per un breve ritiro, poi comincerà il torneo con il seguente calendario:​



SEMIFINALI (VENERDI' 3 SETTEMBRE): RivieraBanca Basket Rimini- Rucker San Vendemiano (ore 19.00). UEB Cividale vs Real Sebastiani Rieti (ore 21.15)

FINALI (SABATO 4 SETTEMBRE):Finale 3°-4° posto (ore 17.00). Finale 1°-2° posto (ore 19.15)

Un'ottima occasione per scaldare ulteriormente i motori in vista delle competizioni ufficiali (Supercoppa e campionato) insieme a tre squadre molto quotate per la serie B che sta per avere inizio, tra cui la Real Sebastiani Rieti che si affronterà nel girone C.