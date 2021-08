Coronavirus Rimini: 51 casi e un -1 nelle terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:10 - 24 Agosto 2021

Dati Covid Emilia Romagna 24 agosto 2021.



Nel nostro territorio sembra confermarsi il calo di contagi da nuovo coronavirus. Sono 51 gli ultimi casi comunicati, 25 sintomatici e 26 asintomatici. Nei primi due giorni della settimana sono stati 118, media 59 al giorno, inferiore a quelle registrate da metà luglio in poi. Scendono a dieci (-1) i ricoveri in terapia intensiva all'ospedale Infermi. In regione i ricoveri crescono di due unità, a fronte di tre nuovi ingressi tra Piacenza, Modena e Forlì e alla dimissione avvenuta a Rimini: sono 54, 411 quelli dei reparti Covid (+10).



Sempre in regione, tre nuovi decessi (una 90enne della provincia di Reggio Emilia, un 86enne del modenese e una 81enne della provincia di Forlì-Cesena), mentre i nuovi casi sono 472 su 30.791 tamponi, con un tasso di positività dell'1,5%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 94 nuovi casi, quindi Modena con 85, Cesena (64) e poi Rimini (51) e Piacenza (43). Seguono Reggio Emilia (38), Ravenna (32), Forlì (27), Ferrara (23), Parma (12), infine il Nuovo Circondario Imolese (3).