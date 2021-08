Novaé, salta incontro di presentazione del libro Nuvole di Drago di Cristiano Varotti

Attualità

Novafeltria

| 15:56 - 24 Agosto 2021

Cristiano Varotti.



A causa di problemi tecnici, è stato rinviato, a data da destinarsi, l'incontro organizzato da Novaé per la presentazione del libro "Nuvole di drago", di Cristiano Varotti. L'appuntamento era in programma domani (mercoledì 25 agosto) per il ciclo "Novaé: incontri con gli autori".



"Le difficoltà di garantire un collegamento stabile in streaming, dal momento che l'autore risiede in Cina, ci vedono costretti a questa scelta forzata. Ci scusiamo con i nostri sostenitori e con l'autore", spiegano gli organizzatori.