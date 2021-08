Calcio Eccellenza: Fya, l'ultimo colpo è Luca Pigozzi. In arrivo anche Luca Carnesecchi?

Sport

Riccione

| 15:27 - 24 Agosto 2021

Luca Pigozzi col dg Luca Carangelo.

Prosegue la preparazione della Fya Riccione in vista dell'esordio in Coppa “Memorial Minetti" contro il Due Emme 1992 del 5 settembre. Dopo il successo per 7 a 1 contro il Pietracuta (Promozione) i biancazzurri affrontano in amichevole mercoledì 25 agosto alle 21.00 in casa allo Stadio Comunale la Sammaurese. Si tratta di un test sicuramente di spessore, contro una formazione di serie D, utile per Mister Taccola per il percorso di crescita e la valutazione della rosa a disposizione.

L’ultimo acquisto perfezionato è Luca Pigozzi, centrocampista classe 2000. Il riminese Pigozzi arriva in biancazzurro dopo le esperienze di Santarcangelo e Jesina e va a rinforzare il centrocampo e la batteria dei fuori quota. Il prossimo acquisto potrebbe essere il centrocampista Luca Carnesecchi, classe 1995, già al Rimini, per tre stagioni alla Marignanese e nell'ultimo campionato al Cailungo.