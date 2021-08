Turista di giorno, ladra di notte nelle stanze d'albergo: arrestata

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:51 - 24 Agosto 2021

Carabinieri a Bellaria Igea Marina.



Faceva la vita da turista, ma nel contempo rubava nelle stanze d'albergo. Una 21enne svizzera, pregiudicata, è stata arrestata questa mattina (martedì 24 agosto), dai Carabinieri, per l'ipotesi di reato di furto aggravato. Tornando nella propria stanza, avendo dimenticato degli effetti personali, alcuni turisti si erano imbattuti proprio nella ragazza, intenta all'opera. I Carabinieri hanno ricostruito furti in sei stanze: la refurtiva, ritrovata nella sua stanza, formata da gioielli, denaro, smartphone, tablet, orologi e anche chiavi di automobili. Gli accertamenti dei Carabinieri procedono serrati: non è da escludere che la giovane abbia alloggiato in altri alberghi ed effettuato altri furti.