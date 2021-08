Pusher aggredisce i Carabinieri, nella stanza di residence nascondeva 7 etti di droga

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:43 - 24 Agosto 2021

La droga sequestrata.



Ieri (lunedì 23 agosto) un 31enne magrebino, domiciliato in un residence di Bellaria Igea Marina, è stato arrestato dai Carabinieri. Nel corso di un controllo in una via del centro, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. La sua reazione è stata violenta, i Carabinieri hanno dovuto bloccarlo, evitando calci e spintoni. Il successivo controllo della sua camera di residence ha permesso il rinvenimento di 4 panetti di hashish (circa 270 grammi) e un involucro con 430 grammi di marijuana. L'arresto del giovane è stato poi convalidato oggi (martedì 24 agosto): il 31enne è ai domiciliari nella stanza di residence, in attesa del processo.