Ladri a Le Befane di Rimini, traditi dall'allarme anti-taccheggio e arrestati

Cronaca

Rimini

| 14:37 - 24 Agosto 2021

Polizia al centro commerciale Le Befane (foto di repertorio).

Due giovani africani, un 20enne senegalese e un 19enne eritreo, sono stati fermati per un furto al centro commerciale Le Befane di Rimini. Ieri sera (lunedì 23 agosto), intorno alle 19.30, i due hanno fatto scattare l'allarme antitaccheggio alle casse. Hanno consegnato spontaneamente una felpa che avevano rubato e nascosto dentro uno zaino, ma era solo una parte del bottino. Il resto, altri capi di abbigliamento del valore di 150 euro, è stato scoperto dalla Polizia durante gli accertamenti. In più, i due giovani avevano con loro cinque smartphone di cui non hanno saputo giustificarne il possesso. Entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati. Risultano indagati, al momento, per furto aggravato in concorso e ricettazione.