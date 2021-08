Oliviero, lo storico centro commerciale diventa megastore cinese

Attualità

Misano Adriatico

| 15:11 - 24 Agosto 2021

I lavori all'ex centro commerciale Oliviero.



Non ci sarà più il grande e iconico cartellone nero con la scritta Oliviero in giallo. Chiuso dal settembre 2020, lo storico centro commerciale riminese posto sulla Statale 16, a Misano Adriatico, è pronto però a rinascere, come megastore. Un gruppo di imprenditori cinesi ha infatti preso in affitto l' immobile su cui sorgeva "Oliviero abbigliamento", un centro commerciale divenuto iconico, grazie anche ad alcuni spot televisivi, nato nel 1977 e che prendeva il nome dal suo fondatore, lo storico proprietario Oliviero Muccini, deceduto nel 2018. Prima della chiusura impiegava circa 70 dipendenti. I lavori di ristrutturazione sono quasi ultimati e l'inaugurazione è in programma a inizio settembre. Il Family Store (così ribattezzato) venderà abbigliamento, piccoli elettrodomestici, prodotti per la pulizia, ferramenta, biancheria per la casa e accessori per la scuola. Sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20. Il Family Store è già presente in altre città di Emilia Romagna, Marche e Liguria.