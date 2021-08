San Giovanni: oltre 29.000 euro tra contributi e buoni spesa alle famiglie in difficoltà

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:07 - 24 Agosto 2021

Si chiama obiettivo famiglia il progetto sviluppato dall'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano per fornire risposte alle famiglie colpite dalla crisi economica post Covid-19. Da poco si è chiusa la fase estiva del progetto: tra il 9 e il 19 luglio, infatti, è stato riproposto il bando per distribuzione di buoni spesa e contributi per affitto e utenze, con le identiche modalità di marzo-aprile, ma esclusivamente per quanti non avevano mai partecipato alle due passate edizioni. In totale assegnati oltre 25.700 euro di contributi e 33.475 mila euro di buoni spesa, a residuo rispetto allo stanziamento iniziale. Raggiunti in totale 206 nuclei familiari.