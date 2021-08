Al Meeting anche l'ex Premier Conte: "Movimento 5 Stelle mantiene forza innovatrice"

Attualità

Rimini

| 13:57 - 24 Agosto 2021

Giuseppe Conte.



"Il nuovo corso del M5S è un progetto a cui abbiamo lavorato per evitare di precipitare il Movimento nella forma tradizionale di partito ma anche cercare di offrirgli un principio di organizzazione anche di gruppi territoriali, con forum tematici, per consentire a tutti gli esponenti della società civile di partecipare". Lo spiega l'ex Premier Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle, oggi (martedì 24 agosto) ospite del Meeting di Cl. "Occorre mettersi in gioco, e la scommessa del M5S è conservare integra la sua forza innovatrice: mantenere alta l'asticella dell'etica pubblica, pensare alla transizione ecologica e digitale, presidiare che la globalizzazione non si strutturi in senso oligopolico ma permetta la strutturazione di giustizia sociale, la sussidiarietà e la cura delle parole: bisogna far politica con il sorriso, con la forza delle argomentazioni", conclude, evidenziando che i "i movimenti politici la abbiano non solo in termini di veicolo del consenso ma anche per offrire un progetto di società".