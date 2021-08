Salvini al Meeting attacca la magistratura, applausi dalla platea

Attualità

24 Agosto 2021

Matteo Salvini.



Tra gli ospiti di oggi (martedì 24 agosto) del Meeting di Rimini c'è il leader della Lega Matteo Salvini, che ha attaccato la Magistratura, con parole applaudite dalla platea: "Oggi in Italia non c'è equilibrio dei poteri. La politica ha ceduto su tutta la linea e oggi c'è il potere giudiziario che decide in nome e per conto di tutti", ha detto. Ricordando il referendum per la riforma sulla giustizia, iniziativa condivisa con i Radical, Salvini ha spiegato: "I partiti servono. Abbiamo scelto un compagno di viaggio distante più di tutti come i Radicali per un referendum che faccia quello che la politica non è riuscita a fare in trent'anni: far pagare il giudice che sbaglia sulla pelle di un cittadini".



Sul tema immigrazione, Salvini ha esorato il Ministro Lamorgese: "Deve fare il ministro, cosa che non ha cominciato a fare. I dati dell'organizzazione internazionale dei migranti sono sufficienti a bocciare l'operato del ministro. Mi chiedo in questi 8 mesi cosa abbia fatto, penso che sarà necessario pensare ad un cambio".