Letta al Meeting: "basta polemiche sul Green Pass, è indispensabile per la ripartenza"

| 13:53 - 24 Agosto 2021

Enrico Letta.



"Il governo Draghi vada avanti fino alla fine della legislatura. Il paese ha bisogno che questo governo dia il massimo fino alla fine. Dopodiché, alle elezioni gli italiani sceglieranno". Sono le parole del segretario del Partito Democratico Enrico Letta al meeting di CL. "Stiamo vivendo un'esperienza eccezionale e facciamo il meglio per viverla con rispetto degli alleati ma anche dei nostri alleati. Vogliamo continuare fino alla fine della legislatura". sostiene.



Sul tema del Green Pass, Letta ha ribadito lapidario: "basta con le polemiche, è la base, con le regole sulla sicurezza, per la ripartenza". E sulla scuola ha ribadito la necessità di un pieno ritorno alle lezioni in presenza: "Basta con la didattica a distanza, è un impegno che ci prendiamo come governo". I dati Invalsi pubblicati recentemente, ha concluso, "sono drammatici e ci consegnano generazioni che hanno perso una delle occasioni più importanti" come quella della partecipazione scolastica in presenza.