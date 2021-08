Rimini, un'estate ricca di eventi: cosa fare nel weekend

Eventi

Rimini

| 13:01 - 24 Agosto 2021

Museo Fellini (foto Lorenzo Burlando).



Dopo gli eventi e le visite guidate gratuite che hanno accompagnato l’apertura del Fellini Museum, Rimini prosegue con il suo calendario di proposte nel segno della cultura, dell’arte e dello spettacolo. Dal debutto di Aroldo, il melodramma di Giuseppe Verdi, che torna in scena al Teatro Galli di Rimini grazie ad una nuova produzione e un allestimento ‘site specific’, alle tante proposte di visita alla scoperta del percorso espositivo dedicato al genio del cinema nelle sale della rocca malatestiana e in quelle dell’ala di Isotta con la mostra “Nel mondo di Tonino Guerra” (www.fellinimuseum.it). Proseguono gli appuntamenti del Meeting, mentre il mercoledì sera in centro storico torna la shopping night, fino al cinema e agli spettacoli delle arene sotto le stelle. Martedì 24 agosto Sara Jane Ghiotti ed Emilio Marinelli sono alla piazza sull’acqua con un concerto inedito ed esclusivo, mentre Margherita Vicario si esibirà in concerto venerdì 27 agosto alla Darsena di Rimini. Mercoledì 25 agosto arriva a Rimini Terme la terza tappa del Mini giro del mondo in 80 corti, a cura di Amarcort Film festival. Il week-end è dedicato invece al benessere con la nona edizione de La Notte Celeste, che coinvolge Rimini Terme e tutte le terme dell’Emilia Romagna, con tante iniziative a cui tutti possono partecipare. Immancabili i fuochi d’artificio sul mare che illumineranno la spiaggia di Rimini venerdì 27 agosto.



MEETING RIMINI Il Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacoli, giunto quest’anno alla sua quarantaduesima edizione, si tiene di nuovo in presenza con il titolo “Il coraggio di dire «io»”. Tra i relatori premi Nobel, istituzioni, giornalisti ed esperti.



Quest'anno gli spettacoli non saranno solo all'interno dei padiglioni fieristici, ma anche nel cuore del centro storico di Rimini. Dodici sono le Mostre allestite nei padiglioni fieristici, mentre al PART - Palazzi dell’Arte Rimini in Piazza Cavour è visitabile la mostra, ad ingresso gratuito senza prenotazione, “Natura umana? A che immagine, a che oscura somiglianza" La mano dell’artista, l’effigie della persona. Scultura italiana contemporanea da Fioravanti a oggi, a cura di Davide Rondoni.



La Fiera è aperta dalle 10.30 alle 24.00. L’ingresso al Meeting è gratuito su prenotazione.



Per entrare in Fiera, prenotare i posti ai convegni, visitare le mostre, creare una propria agenda è possibile usando l'APP 'Meeting Rimini', che si scarica da Apple Store o Google Play, caricando i dati personali, compresi quelli del Green Pass o equivalenti. Il tampone Covid-19 può essere effettuato solo all’ingresso Ovest.

Info: 0541 783100 spettacoli@meetingrimini.org



Tra gli appuntamenti:



martedì 24 agosto



piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

La Sagra Familia - Spettacolo con Paolo Cevoli Per dire cose serie senza prendersi sul serio e per raccontare la 'Sagra famiglia'. Che come tutte le sagre di paese, soprattutto in Romagna, finiscono sempre in ridere. Ore 21.30. Ingresso a pagamento. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket o nei punti vendita.



mercoledì 25 agosto



Arena Lido - Rimini Darsena

Finale Meeting Music Contest Un concorso musicale dedicato alla Canzone d’Autore rivolto a giovani artisti e band desiderose di mettersi in gioco, di esibirsi sul prestigioso palco del Meeting di Rimini e di aggiudicarsi gli importanti premi in palio. La Direzione Artistica del Meeting di Rimini e del Mei selezionerà i semifinalisti che si esibiranno dal 20 al 23 agosto sulle piscine del Meeting. Gli artisti finalisti, si contenderanno la vittoria nella serata finale del 25 agosto ad Arena Lido – Rimini Darsena. Per l’occasione, una Giuria d’Onore, composta da Lorenzo Baglioni, N.A.I.P, Erica Mou, Federico Mecozzi, Max Monti e da altre figure di spicco della canzone e del giornalismo musicale italiano, valuterà le performance e designerà il vincitore della manifestazione. Ore 21.15. Biglietti gratuiti fino ad esaurimento posti, prenotabili sull’app del Meeting.



GLI APPUNTAMENTI



martedì 24 agosto



Rimini, Ponte di Tiberio - Piazza sull'acqua

Two of Oz - Sara Jane Ghiotti ed Emilio Marinelli in concerto Rimini Jazz Club presenta un concerto inedito ed esclusivo che vuole “svelare” all’ascoltatore la vita segreta delle canzoni del Musical. L’intento è quello di attualizzare il più possibile musiche immortali, grazie al processo della contaminazione, elemento essenziale della tradizione jazzistica più vera.

Presentato da Associazione Culturale Interno 4 in collaborazione con Comune e Associazione Borgo San Giuliano. In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/event/jazzclub



martedì 24 agosto



Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Suonala ancora Sam! Concerto per piano di Sam Rossini Talento, estro, e grande competenza artistica, fanno di Sam Rossini un fantasista del pianoforte davvero inimitabile. Un'artista ironico e di grande cultura che ci accompagnerà in un viaggio nella storia del cinema italiano, sulle note delle sue più celebri colonne sonore. Ore 21:15. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da stabilire.



Prevendite su circuito Liveticket e acquistabili la sera stessa dell’evento, secondo disponibilità.

Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



25, 27 e 29 agosto 2021



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico

Aroldo L'Aroldo di Giuseppe Verdi, è un dramma lirico in quattro atti, su libretto di Francesco Maria Piave, rifacimento dello Stiffelio, opera del 1850 nata dalla collaborazione con lo stesso librettista. L'opera, che venne rappresentata per la prima volta il 16 agosto 1857 per inaugurare il “Nuovo Teatro di Rimini', ritorna al Galli il 27 e 29 agosto 2021 in una produzione che vede capofila il teatro storico della città, per approdare poi in altri teatri della Regione Emilia Romagna. Quello che si presenterà al pubblico nel nuovo allestimento è un “Aroldo” inedito, con una rilettura in chiave attuale. A dare risalto alla produzione del melodramma è il coinvolgimento di importanti artisti originari del territorio, a cominciare dal direttore Manlio Benzi sul podio dell’Orchestra Luigi Cherubini e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza e dallo scenografo Edoardo Sanchi, che firma con Emilio Sala la regia e la drammaturgia di uno spettacolo che nella sua concezione intende riflettere anche la storia del teatro di Rimini.



Ad anticipare il debutto sarà la prova generale, in programma mercoledì 25 agosto.

Gli spettacoli saranno ripresi e trasmessi in diretta su maxischermo in Piazza Cavour, l’accesso alla quale sarà consentito dalle ore 18 per chi è in possesso della prenotazione.



Ingresso a pagamento. Prevendite su www.teatrogalli.it/it/biglietti-opera Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



mercoledì 25 agosto



Riminiterme - viale Principe di Piemonte, 56 - Miramare di Rimini

Amarcort Film Festival: Mini giro del mondo in 80 corti Edizione ridotta per il 2021 del Festival internazionale di cortometraggi dal titolo: una biglia e un viaggio intorno al mondo "a colpi di dita"! Chi arriverà primo? Quattro tappe tutte estive, 40 cortometraggi e la finale a dicembre. ​Ad ogni tappa viene proiettata una selezione di cortometraggi di qualità, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano, che il pubblico ha la possibilità di votare per scegliere i finalisti che si sfideranno nell'ultima tappa in programma a dicembre.



Terza tappa mercoledì 25 agosto alle ore 21.00 sulla spiaggia di Riminiterme (Bluebeach). Ore 21.00. Ingresso gratuito Info: info@amarcort.it www.amarcort.it/il-giro-del-mondo-in-80-corti-tappa-3.asp



mercoledì 25 agosto



Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

"Gli imprevedibili!" Con Bicio e Sergio Casabianca. Al piano Sam Rossini. Cabaret, musica, barzellette, storie dalla Romagna e aneddoti marchigiani, sempre all'insegna di una sana voglia di ridere e godere di una serata di leggerezza e semplicità.

Ore 21.15. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da stabilire Prevendite su circuito Liveticket e acquistabili la sera stessa dell’evento, secondo disponibilità.

Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



giovedì 26 agosto

Ponte di Tiberio - Piazza sull'acqua

Sblighésss! Sblighéss, tradotto dal dialetto romagnolo significa: sbellicarsi dalle risate, ridere a crepapelle! Ed è esattamente questo che devono aspettarsi gli spettatori da Alessandro Ciacci (tra i 20 stand up comedian italiani più divertenti, secondo “Style Magazine”, da anni nel cast di programmi tv del canale Comedy Central e Zelig) e dal suo spettacolo. Appuntamento presentato in collaborazione con Associazione Culturale Interno 4 e Gianluca Reggiani. Ore 21:15. In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/event/sblighesss



giovedì 26 agosto



Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Dònca: i Grandi Classici in dialetto romagnolo - Un recital in dialetto romagnolo con Marco Moretti. Evento inserito all'interno della rassegna "I lunedì teatrali del Chiosko da Carmen". Ore 21:30. In caso di maltempo l’evento sarà annullato

Prenotazioni tel. 327 8475142 Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



Da venerdì 27 a domenica 29 agosto 2021

Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare

La Notte Celeste a Rimini Terme Terme aperte in Emilia Romagna: spettacoli, eventi, natura e benessere con piscine termali aperte anche la sera. Quest’anno si celebra la nona edizione e il tema 2021 recita: 'Benvenuti nella terra dello star bene!'

A Rimini la festa coinvolge Riminiterme ed offre ai turisti l'opportunità di vivere tre giorni speciali, colorati di celeste come i colori dell'acqua e di essere accolti dalle atmosfere uniche dell'ambiente termale. Le occasioni gratuite della Notte Celeste, di cui è obbligatoria la prenotazione sono la camminata e bagno di iodio all’alba (27 agosto), cycling al tramonto (27 agosto), nordic walking (28 agosto), risveglio muscolare all'alba (28 agosto), terme aperte a Riminiterme fino alle ore 23 (28 agosto), lezione di yoga (29 agosto). Info: 0541 424011 www.lanotteceleste.it



venerdì 27 agosto



Arena Lido – Darsena di Rimini

Margherita Vicario in concerto La talentuosa Margherita Vicario, cantautrice e attrice, presenta Il suo primo album, “Bingo”. L'album contiene 14 tracce che narrano l’immaginifico e coinvolgente mondo di una delle artiste più poliedriche della scena musicale attuale, arrivato a compendio di un percorso durato due anni. Ore 21:00. Prevendite su ticketone. Biglietteria serale in Viale Ortigara 80 dalle ore 19.

Info: 338 2273423 www.arenalido.it



venerdì 27 agosto



Spiaggia di Rivazzurra, Bagni 120-129

Spettacolo musicale e Fuochi d'artificio A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra. Ore 21. Inizio spettacolo. Ore 22.30 fuochi.



venerdì 27 agosto



Spiaggia di Marina Centro, Bagno 57

Fuochi d'artificio A cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini



Sabato 28 agosto



Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Commedia dialettale: ‘L' ariv de' Vescli’ L'associazione culturale Jarmidied presenta la commedia dialettale di Riccardo Antoniacci, sceneggiatura e traduzione in vernacolo romagnolo di Maurizio Antolini. Regia di Maurizio Antolini e Franca Deluigi. Ore 21.00. Prezzi: biglietti 7 € acquistabili su circuito liveticket (online e rivendite fisiche) o alla biglietteria del Parco, secondo disponibilità. Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini