Rimini Calcio, l'avvocato Campolattano sarà lo slow manager. Ecco la Notte Biancorossa

Sport

Rimini

| 12:42 - 24 Agosto 2021

Il Rimini Calcio, pur non essendo prevista per le società che disputano i campionati dilettantistici, ha inserito nell’organigramma societario la figura dello “slow manager”, per la cura dei rapporti con istituzioni e tifoseria organizzata. L’incarico è stato affidato all’avvocato riminese Simone Campolattano. Evidentemente si cerca di inserire un po' di riminesità in un club che ha smarrito il contatto col territorio e la tifoseria. Una delle iniziative in tal senso è la serata del 2 settembre organizzata al Frontemare - la Notte Biancorossa - dove saranno presentati prima squadra, dello staff e del settore giovanile. Prenotazione consigliata allo 0541-478542