Rimini Calcio, nuovo terzino under: dal Catania Lo Duca

Sport

Rimini

| 12:36 - 24 Agosto 2021

Lo Duca con la maglia del Rimini.

Dopo Berghi, arriva un nuovo terzino under per il Rimini. E' stato ufficializzato l'acquisto dal Catania di Lorenzo Lo Duca, 1 metro e 88 cm per 70 kg, nato a Milazzo, classe 2003. La società, in una nota, lo ha presentato come esterno basso che può giocare sia a destra che a sinistra. Un terzino di spinta, cresciuto nel settore giovanile del Catania, che va a completare il pacchetto di difensori a disposizione di mister Gaburro. Lo Duca lo scorso anno ha militato nella primavera della compagine etnea.