Più di 230 mila euro per la manutenzione di 6 impianti sportivi di quartiere, da Viserba a Corpolò 

12:08 - 24 Agosto 2021

Un piano di manutenzione straordinario con cui intervenire in 6 importanti impianti sportivi di quartiere in tutto il territorio comunale, da Viserba a Miramare, passando per Corpolò fino ai parchi e allo stadio Romeo Neri Servirà a questo lo stanziamento di più di 235 mila euro con cui il Comune di Rimini ha affidato, in house, ad Anthea, l’incarico di intervenire in alcuni impianti sportivi precedentemente individuati da una ricognizione da parte degli uffici comunali. Si tratta, in particolare, dei seguenti impianti: Pattinaggio di via Pomposa, Play ground basket parco Viserba, Campo da calcio a cinque stadio Romeo Neri, Play ground basket parco Corpolò, Campo di pallavolo scuola media di Duccio, Miramare, Campo da Basket parco Marecchia.