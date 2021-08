Follia no vax: "Le figlie rifiutano il sangue di un vaccinato per il padre novantenne"

Cronaca

Rimini

| 10:24 - 24 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Giovedì scorso, all'ospedale "Infermi" di Rimini, due sorelle si sono opposte a far fare una trasfusione di sangue al loro padre novantenne ricoverato. Lo riportano le pagine di Bologna del quotidiano “la Repubblica”. Le figlie si sono rifiutate perché volevano per forza sapere se il sangue era di un donatore vaccinato contro il coronavirus. Un'informazione che, oltre a essere inutile dal punto di vista della sicurezza della terapia, non può essere rilasciata perché le donazioni sono anonime. Non potendo avere questo dato, hanno ingaggiato un’accesa discussione con i sanitari e non hanno acconsentito.



"Un caso abbastanza estremo", spiega Rino Biguzzi, medico e coordinatore del comitato Programma 'sangue plasma' della Ausl Romagna. "Il percorso della donazione di sangue è sorvegliato a livello locale e nazionale. Ed è sicuro". "La donazione di sangue è anonima, gratuita, volontaria, sicura. Questi sono i presupposti - aggiunge - E c'è la massima tutela della riservatezza". Tra l'altro, specifica, "quella richiesta di informazioni non era supportata da evidenze scientifiche" in quanto "non c'è alcuna evidenza che con la trasfusione ci possa essere la diffusione del SarsCov-2. Non si trasmette il virus attraverso una trasfusione". E non si trasmette nemmeno l'Rna: "Il sangue subisce una lavorazione, una minima quantità di plasma è presente, ma questo aspetto riguarda decine di vaccinazioni. Non fa la differenza". Insomma con il sangue di un vaccinato, non si è vaccinati.