Riccione: "Risarcimento danni ed espulsioni per nordafricani autori di vandalismi" 

Attualità

Riccione

| 09:52 - 24 Agosto 2021

Il finestrino di un'auto rotto.

“Riccione terra di nessuno, con baby-gang di nordafricani scatenate nella notte tra urla, violenze e atti vandalici. Lo Stato faccia sentire la propria presenza: vanno identificati, denunciati, condannati al risarcimento dei danni ed espulsi. I danni all’immagine di una delle perle del turismo nazionale sono elevatissimi. La paura e lo sconcerto che hanno seminato sono inaccettabili. La nostra solidarietà al Sindaco, Renata Tosi, alle persone danneggiate da questi teppisti e alle Forze dell’Ordine, costrette ad operare in condizioni di estrema difficoltà. Sono sfregi intollerabili, per questo, agli stranieri privi di rispetto, che hanno in odio per noia l’Italia, il nostro stile di vita e le nostre leggi, va imposto il rimpatrio. Molti di loro devono rammentare di essere ospiti, altro che ius soli.” Così il Sen. Enrico Aimi, Coordinatore Regionale di Forza Italia Emilia Romagna.