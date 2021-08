Gabicce: Francesco Moser ospite d’onore all' "Italian Gravel Trophy"

Sport

Gabicce Mare

| 09:40 - 24 Agosto 2021

Un momento storico di Francesco Moser alla Roubaix.

Ci sarà un testimonial d’eccezione alla prima edizione dell’Italian Gravel Trophy, la nuova “due giorni” cicloturistica organizzata da Inbici Media Group in collaborazione con l’associazione “Welcome to Gabicce” col il contributo economico e il patrocinio del Comune di Gabicce Mare quello di Gradara dell'Ente Parco Naturale San Bartolo e della Regione Marche. Il 4 e 5 settembre, infatti, è atteso a Gabicce Mare Francesco Moser, il più vittorioso ciclista italiano di tutti i tempi. Reduce dalla festa del suo 70° compleanno, lo “Sceriffo” parteciperà alle attività dell’evento, prendendo parte sabato mattina alla “Pedalata col Campione”, 50 chilometri a ritmi slow da Gabicce a Gradara alla scoperta delle formidabili bellezze del territorio. La presenza di Francesco Moser non è affatto casuale visto che, seppur in altri tempi, il fuoriclasse trentino viene considerato oggi un autentico “precursore” del filone Gravel visto che alcuni dei suoi storici successi - come quello alla Roubaix - sono stati ottenuti proprio sulle strade bianche.