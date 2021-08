Elezioni Amministrative: Giuseppe Conte mercoledì mattina in visita a Rimini

Attualità

Rimini

| 16:18 - 23 Agosto 2021

Giuseppe Conte.

Mercoledì mattina, alle ore 9 Giuseppe Conte sarà a Rimini per incontrare la città, farà una passeggiata a piedi per le vie del mercato fino ad arrivare in via Cairoli davanti alla chiesa Sant’Agostino, dove si fermerà per incontrare e rispondere alle domande dei giornalisti.



Conte sarà accompagnato per le strade di Rimini dalla candidata sindaca Gloria Lisi e dai Parlamentari del territorio. Questi giorni saranno un’occasione per confrontarsi direttamente con la realtà locale impegnata nella prossima competizione elettorale di ottobre. In Mattinata poi Conte si recherà a Ravenna.



Croatti “Entusiasti del sostegno e del supporto di Giuseppe Conte al progetto per Rimini che stiamo costruendo, alla visione di futuro per la nostra città e alla rivoluzione gentile che insieme a Gloria Lisi ci consentirà di disegnare una Rimini più unità, inclusiva e forte.”



Sarti “Sono stati mesi importanti a Roma di lavoro fianco a fianco con Giuseppe Conte, poterlo ricevere ed accompagnare a Rimini, nel momento in cui stiamo costruendo ad un nuovo progetto civico di guida della città, mi rende orgogliosa ed è una splendida opportunità per tutti i Riminesi”



La candidata sindaca per Rimini Gloria Lisi "Sono molto felice di incontrare Giuseppe Conte e approfitterò di questo momento per manifestargli il mio forte apprezzamento per il lavoro svolto da Presidente del Consiglio nell’affrontare e gestire la difficilissima fase della pandemia. Come cittadina e come amministratrice impegnata a Rimini a far fronte alle numerose emergenze del periodo che tutti abbiamo vissuto, ho sentito Giuseppe Conte molto vicino e partecipe delle nostre difficoltà. So che non dovrei, perché non ne ho più il ruolo, ma vorrei a nome di Rimini ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi e per il paese in un momento così difficile per tutti ed aver anche accompagnato gli italiani nella ripartenza!"