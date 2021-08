Campionati Nazionali Pattinaggio, fino al 9 settembre a Misano oltre 3mila partecipanti

Sport

Misano Adriatico

| 15:22 - 23 Agosto 2021

Campionati Nazionali nelle specialità artistico e freestyle.

Se il mondo dello sport riparte, per AiCS Associazione Italiana Cultura Sport e il suo classico appuntamento di fine estate si può dire che nulla si sia fermato: dopo il successo dello scorso anno, con un’edizione organizzata in totale sicurezza, tornano infatti a Misano Adriatico i Campionati Nazionali di Pattinaggio, fiore all’occhiello del primario Ente di promozione sportiva del Paese.





E lo fanno con numeri degni di nota: per oltre due settimane, fino a giovedì 9 settembre, al Centro Sportivo “Rossini” sono attesi infatti più di 3mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, appartenenti a 190 società affiliate AiCS e provenienti da 14 differenti Regioni italiane, che occuperanno non solo le strutture sportive ma anche quelle ricettive del territorio.





Il clou della manifestazione è costituito come sempre dal Pattinaggio artistico, con la 45esima edizione della Rassegna nazionale “Memorial Sandro Balestri”, che da mercoledì prossimo, 25 agosto, vedrà in programma più di 200 competizioni, che porteranno in pista atleti di tutte le categorie, dai Primi passi (4 anni) ai Seniores, alla conquista del titolo di campione nazionale AiCS nelle varie specialità: gare promozionali (riservate ad atleti che non hanno mai svolto attività federale), ma anche di categoria e di livello per le specialità di singolo (esercizio libero), in line, coppia danza, coppie artistico e solo dance.





La rassegna di pattinaggio artistico è preceduta dal Trofeo Nazionale di Pattinaggio freestyle, con tre giornate tra prove a tempo (rollercross e skate slalom) e gare di salti (long jump) per le categorie promozionali e agonisti (dai Giovanissimi ai Master).





L’ingresso al Palasport, che avrà una capienza ridotta, sarà consentito al pubblico munito di Green Pass o tampone negativo. Il protocollo Covid messo in campo da AiCS interesserà poi tutti i partecipanti e gli ambienti di gara, che saranno opportunamente sanificati.





“È per noi una grande soddisfazione – dichiara il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni – poter ospitare questa competizione di pattinaggio al Centro Sportivo ‘Rossini’. Il numero dei partecipanti e la provenienza da diverse regioni italiane, testimonia il consolidato rapporto tra Comune e AiCS che da anni vede crescere la manifestazione aumentando il numero degli iscritti. Sapremo accogliere atleti e accompagnatori con lo spirito di ospitalità della Romagna, dove il pattinaggio e le manifestazioni sportive sono ormai di casa e identificano il nostro territorio come luogo ideale per fare sport e godersi contemporaneamente qualche giorno di vacanza”.





I Campionati di Pattinaggio artistico e freestyle AiCS si inseriscono all’interno di Verde Azzurro, manifestazione nazionale dell’Associazione che si svolge in contemporanea in altre città emiliano-romagnole, e che assegnerà anche i titoli italiani di Atletica leggera, Basket, Beach Tennis, Beach Volley, Danza sportiva, Pallavolo, Tennis e della novità Powerlifting, oltre ad esibizioni e iniziative di promozione dell’attività sportiva.





Verde Azzurro è organizzato dalla Direzione Nazionale AiCS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale AiCS Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali coinvolti. La manifestazione si avvale anche del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui Regione Emilia-Romagna e Comune di Misano Adriatico.