Armato di bottiglia rotta si aggira con fare molesto. I poliziotti lo bloccano e vengono aggrediti

Cronaca

Rimini

| 15:01 - 23 Agosto 2021

Un equipaggio di Volante.



Questa mattina (lunedì 23 agosto), alle ore 10.40, la Polizia è intervenuta presso un'attività commerciale di Marina Centro, dove era stata segnalata la presenza di un giovane nordafricano, armato di un coccio di bottiglia. Questi, in preda ai fumi dell'alcol, si aggirava con fare molesto: all'arrivo degli agenti, ha iniziato a insultarli e a minacciarli, per poi passare alle vie di fatto, aggredendoli con calci e pugni, riservando lo stesso trattamento all'auto della Polizia, danneggiando i finestrini. Accompagnato in Questura, è stato identificato. Il nordafricano, 31 anni, è stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiameno aggravato. E' risultato anche destinatario di un decreto di espulsione, emesso il 30 aprile scorso dal Questore di Rimini.