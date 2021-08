Basket C Silver, l'esperto Andrea Mazzotti il nuovo play degli Angels

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:56 - 23 Agosto 2021

Il play Andrea Mazzotti in azione.

Angels Santarcangelo comunicano di aver definito per la prossima stagione l’accordo con Andrea Mazzotti, playmaker puro, riminese classe 87, ragazzo di grande personalità e esperienza, la figura giusta che mancava per definire il roster in vista dell’inizio della stagione.Ha militato nel Bellaria Basket di serie D ed in C Silver, nel Santarcangelo e San Marino, sempre tra serie C e serie D.

Queste le sue prime parole in gialloblù: "Non ho esitato un attimo ad accettare la proposta di Santarcangelo, sono molto motivato a voler fare una grande stagione mettendo a disposizione dei più giovani la mia esperienza”. Da parte della società e della famiglia Angels un grande in bocca al lupo e benvenuto in famiglia.