Santarcangelo: via Togliatti, al via i lavori per il percorso in sicurezza

Attualità

Rimini

| 14:25 - 23 Agosto 2021

Lavori via Togliatti.

Sono cominciati questa mattina (lunedì 23 agosto) i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale in sicurezza di via Togliatti nel tratto di fronte alla scuola dell’infanzia Margherita.





Il progetto definitivo ed esecutivo, approvato in Giunta circa due mesi fa, prevede la realizzazione di un percorso a raso della lunghezza di 260 metri, protetto da fittoni in ghisa nel tratto di via Togliatti compreso fra la scuola dell’infanzia Margherita e via XXIV Maggio. Il tracciato si estenderà poi per ulteriori 50 metri anche in via XXIV Maggio, mentre in via Silvio Sancisi il marciapiede esistente (lato centro storico) verrà completamente rifatto e ampliato. In corrispondenza della scuola, inoltre, verrà realizzato un marciapiede sopraelevato della larghezza di due metri, mentre sul lato opposto di via Togliatti la banchina stradale verrà risistemata e bonificata con un intervento che prevede l’asfaltatura e la creazione di una ventina di posti auto.



Proprio queste ultime due opere, insieme al tratto iniziale del percorso protetto in corrispondenza della scuola Margherita, saranno le prime ad essere realizzate, con la fine dei lavori prevista entro l’inizio dell’anno scolastico compatibilmente con le condizioni meteorologiche. A seguire, invece, l’esecuzione delle opere restanti: prosecuzione del percorso lungo le vie Togliatti e XXIV Maggio, marciapiede in via Silvio Sancisi.



L’intervento – affidato alla società in house Anthea – ha un costo di poco inferiore ai 100mila euro e consentirà di completare il collegamento ciclopedonale che dalla cittadella dello sport e da via Buozzi permette di raggiungere in sicurezza la scuola dell’infanzia Margherita, la media Saffi e il centro cittadino.



“I percorsi casa-scuola sono una nostra priorità nell’ampliamento della rete della mobilità sostenibile di Santarcangelo – dichiara la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Pamela Fussi – e con l’intervento in via Togliatti arriviamo a completare un importante collegamento che raggiunge anche la cittadella dello sport, frequentata ogni giorno da centinaia di bambini e ragazzi. L’intento è offrire a un numero sempre maggiore di persone la possibilità di muoversi in modo sostenibile – conclude la vice sindaca – come avviene dove sono già presenti percorsi ciclopedonali, anche di recente realizzazione”.