Basket C Silver, Andrea Raschi ancora con i Titans

Sport

Rimini

| 14:15 - 23 Agosto 2021

Andrea Raschi.

Andrea Raschi anche nel 2021/2022 sarà un giocatore della Pallacanestro Titano e per la società l’orgoglio di poterlo avere in squadra è grande. La carriera parla per lui. Il suo gioco e la professionalità che dimostra in ogni allenamento raccontano di un numero uno assoluto, di un simbolo, una bandiera della pallacanestro sammarinese che sventola ancora alta.

A tutti piace però ricordare l’ultima avventura, quella di una Coppa del Centenario vinta e giocata alla grande assieme a un gruppo fantastico. Andrea sarà coi compagni per l’inizio di questa nuova stagione agonistica, con un campionato di C Silver che speriamo possa essere frizzante e interessante da vivere.