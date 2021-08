Covid San Marino, calano i casi attivi e i ricoveri I ricoverati in Ospedale sono 5 (4 in isolamento e uno in Terapia Intensiva)

Attualità Repubblica San Marino | 14:13 - 23 Agosto 2021 Ospedale di Stato. Diminuiscono ancora i casi positivi attivi al coronavirus nella Repubblica di San Marino: secondo l'aggiornamento dell'Iss sono attualmente sono 52, tre in meno rispetto a venerdì. Calano anche i ricoveri totali che passano da 8 a 5 dopo il weekend. Stabili, invece, la terapia intensiva all'8% con un assistito e le persone seguite a livello domiciliare, 47 (di cui quattro in Italia). Ventisei le persone in quarantena domiciliare.