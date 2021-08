Domenica 29 agosto camminata all'alba alla scoperta di Coriano

Eventi

Coriano

| 13:48 - 23 Agosto 2021

Camminata su sentieri e stradine delle colline di Coriano.

Al mattino presto, un'escursione su sentieri e stradine delle colline di Coriano di circa 10 km. Camminare su sentieri e stradine della bella e curata campagna corianese, scoprendo quanto ha da offrire l'entroterra in termini di percorsi naturalistici e possibilità di attività sportive nella natura.



Al termine del percorso sosta con colazione contadina: uova sode, pane, olio e vino. Prodotti sani e genuini delle Terre di Coriano così ricche e benevole nei confronti dell'uomo.Camminare e respirare nell’entroterra della riviera adriatica è il must anche per Riccione terme che inserisce questa attività nel cartellone della Notte celeste 2021, l'evento che coinvolge tutte le terme della regione Emilia Romagna.



“Coriano conferma la sua vocazione ai progetti in collaborazione sinergica - dichiara Anna Pazzaglia assessore al turismo e agli eventi - come amministrazione siamo molto contenti del rapporto che abbiamo instaurato non solo con le associazioni locali, come in particolare con le Terme di Riccione nell’ambito del cartellone di eventi della Notte Celeste.” “A Coriano si sta bene - sottolinea il sindaco Domenica Spinelli - un luogo immerso nella natura e aver puntato sulla valorizzazione del territorio e incentivato le occasioni per conoscerlo è stata sicuramente una strategia vincente della nostra amministrazione.”



L'appuntamento per domenica è a Coriano alle ore 7 al Centro Giovani in via Piane 100 (partenza ore 7.30), Parcheggio in Via Piane di fronte al campo sportivo. Occorrono scarpe con fondo scolpito o da trekking, cappello e acqua. Prenotazione obbligatoria alla Pro Loco Coriano telefonicamente al numero 0541-656255 oppure al 335 8054413, contributo partecipazione €5 a persona.