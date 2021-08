Ministro Gelmini al Meeting, "green pass, tuteliamo spazi di libertà conquistata"

Attualità

Rimini

| 12:25 - 23 Agosto 2021

Il Ministro Gelmini.



"Il Green pass non solo non è una violazione della libertà personale ma è uno strumento attraverso il quale tutelare gli spazi di libertà che con grande fatica e sofferenza gli italiani hanno conquistato". Lo ha detto, a margine di un convegno al Meeting di Cl, la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini. "Il Green pass - ha aggiunto - è un atto di responsabilità e quello che ci auguriamo è di arrivare all'80% di immunizzazione perché è un modo per mettere in sicurezza i più fragili e - ha concluso - per evitare di tornare a chiudere infliggendo danni non solo alla salute delle persone ma anche all'economia.