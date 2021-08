Tennis, Memorial Cavioli: a segno nel tabellone di 4° Cola, Mazza, Tonti e Palumbo

Sport

Rimini

| 12:20 - 23 Agosto 2021

Avanza il memorial “Cristian Cavioli”, il torneo nazionale Open del Tennis Club Viserba. Un torneo che si preannuncia molto interessante per il montepremi salito a quota 3000 euro e per la conseguente risposta dei giocatori di alto livello che dimostrano sempre di gradire il torneo riminese. I primi giocatori che si sono qualificati per il tabellone di 3° sono stati Marco Mazza (Tc Viserba) e Marco Cola (Tennis Valle del Rubicone), bene anche Marco Tonti (Ct Cerri) e Gianmarco Palumbo (Gt Rivazzurra).

1° turno del secondo tabellone: Marco Tonti (4.1, n.5)-Gustavo Bussinello (4.2) 6-2, 6-4, Stefano Iandoli (4.1, n.7)-Francesco Mazza (4.2) 2-6, 6-3, 10-2, Alessandro Gostoli (4.2)-Andrea Bastianelli (4.3) 7-6, 6-2. 2° turno: Gianmarco Palumbo (Nc)-Leonardo Monticelli (4.3) 6-1, 6-3, Loris Pasini (4.1, n.4)-Alessandro Cortesi (4.5) 6-2, 6-4. Turno di qualificazione: Marco Mazza (4.1, n.8)-Francesco Buono (4.1) 6-1, 7-5, Marco Cola (4.1, n.6)-Davide Galassi (4.3) 7-6, 6-1.