Irrompe al ristorante e minaccia la ex fidanzata davanti ai clienti: arrestato

Cattolica

| 12:08 - 23 Agosto 2021

Nella notte tra domenica e lunedì (22-23 agosto) i Carabinieri sono intervenuti in un ristorante di via Dante a Cattolica, luogo in cui una donna aveva dovuto fare i conti, ancora una volta, con il suo ex fidanzato, un 41enne nato in Germania e residente nella "Regina". La donna, ai militari intervenuti, ha spiegato di essere perseguitata dall'uomo, dopo la fine della loro relazione, con telefonate e messaggi, fino a quando lui ha deciso di presentarsi di persona all'esterno del ristorante in cui lei si trovava per la serata. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 41enne ha minacciato di morte la ex, davanti agli altri clienti, minacce che sono continuate in presenza anche del personale dell'Arma. E' scattato così l'arresto per atti persecutori.